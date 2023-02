Da gennaio 2023, CapitalSud APS in partnership con il Comune di Andria e Una Famiglia in più ha dato avvio al progetto Passpartù – Affido culturale ad Andria. Il primo appuntamento, aperto a famiglie e associazioni, è Giovedì 16 febbraio alle ore 19.30 in Officina San Domenico.

Interverranno:

La Sindaca Giovanna Bruno per i saluti istituzionali;

l’Assessora alla Bellezza Daniela di Bari;

Saverio Colasuonno e Rossella Lopetuso (Referenti del progetto Passpartù)

Mariangela Lomuscio (associazione Una Famiglia in più)

Grazie al Bando di Regione Puglia “Puglia Capitale Sociale 3.0”, nei prossimi mesi Andria sarà protagonista dei primi passi di un percorso culturale e sociale già avviato a Napoli, a Milano, a Bari e a Roma, aggiungendosi come quinta città d’Italia.

Che cos’è l’Affido culturale? è un meccanismo semplice che permette l’incontro tra minori svantaggiati a rischio di povertà educativa con contesti familiari disponibili a coinvolgerli in attività culturali. L’obiettivo è quello di creare un piccolo ecosistema in grado di proteggere e far scoprire ai minori mondi nuovi, inaspettati, attraverso una rete in cui soggetti culturali, istituzioni che lavorano a contatto con i minori e le famiglie siano in grado di collaborare. In questo piccolo ecosistema ci sono regole, ma anche una moneta speciale per garantire l’accesso a tutte le possibilità: dal teatro alla lettura, dal gioco al museo.