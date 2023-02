A seguito di segnalazioni, in riferimento alla circostanza di talune multe elevate ad auto di categoria “ibrida” in sosta su stalli di parcheggio a pagamento, gli Uffici preposti della Andria Multiservice spa comunicano quanto segue:

«La richiamata Legge che disciplina tale fattispecie non prevede in favore delle auto ibride un beneficio generico ed assoluto. Piuttosto demanda agli Enti Locali la facoltà di disporre o meno tale beneficio. Ed il Comune di Andria ha previsto, sin dalla istituzione dei parcheggi a pagamento, l’esenzione per le autovetture ibride. Ad ogni buon conto, con l’intento di evitare ulteriori equivoci e supportare in primo luogo l’interesse dei cittadini utenti, l’Andria Multiservice invita tutti i possessori di auto ibride, interessati a godere dell’agevolazione in oggetto, a rivolgersi presso gli Uffici della Società muniti di libretto di circolazione e del documento di identità del possessore del mezzo. A ciascun soggetto legittimato verrà consegnato uno specifico pass nominativo da esporre, ben visibile, all’interno della vettura. Ciò consentirà agli operatori incaricati della vigilanza (peraltro supportati dall’ausilio di una segnalazione elettronica) di non incorrere in alcun genere di errore».