«A leggere i commenti del Sindaco di Andria, successivi alla seduta di consiglio comunale del 31 gennaio, sembrerebbe essere accaduta una sciagura imprevedibile ma la realtà è che la mancanza del numero legale e il conseguente scioglimento della seduta sono la conseguenza di una situazione che si protrae ormai da mesi, con la maggioranza che, nei fatti, solo in poche occasioni riesce ad essere presente». A dirlo è Andrea Barchetta, consigliere di Fratelli d’Italia.

«In passato abbiamo assistito a evidenti perdite di tempo volte a far arrivare in prossimità del voto i consiglieri necessari a garantire il numero minimo – spiega ancora Barchetta – Per non parlare dei messaggi inviati direttamente dal Sindaco, in tempo reale, ad alcuni consiglieri dell’opposizione chiedendo di rientrare anche se non sapevano neanche di che argomento si stesse trattando. Insomma una situazione grottesca che si ripete da diversi mesi, abbastanza irrispettosa del ruolo dell’aula ed a cui lo stesso Sindaco ha contribuito a creare. I segnali, del resto, erano chiari da tempo, ma in più di un’occasione si era cercato di mettere una toppa. Stavolta, invece, il buco era accentuato dall’ultima nomina dell’Assessore all’ambiente che, sicuramente, parte della maggioranza non ha gradito. Da chi lo ha fatto esplicitamente come uno dei gruppi consiliari di maggioranza (che ha subito presentato un documento di contrarietà già alla divulgazione della notizia da parte della stampa) a chi invece si è limitato a non presentarsi o ad uscire dall’aula al momento del voto. Una nomina voluta dal PD di un esponente che però non è del PD, in pratica il solito teatrino».

«Lascia sgomenti, quindi, il commento del Sindaco che, stizzita, richiama all’ordine due consiglieri del Movimento 5 Stelle, palesando in questo modo presunti accordi presi in precedenza (in qualche stanza di potere barese magari), con un ingresso in maggioranza e con un assessorato come obiettivo finale del partito di Grillo e della stessa Bruno – dice ancora Barchetta – Evidente, dunque, che il “soccorso” esterno sul numero legale di questi ultimi mesi, non è stato casuale. Poveri Cinque Stelle; che fine ingloriosa: da “opposizione intransigente” alla ricerca di accordi e poltrone. Un po’ come i “mai col PD” puntualmente traditi dopo le elezioni nazionali e regionali. La certezza è che fino al presunto nuovo rimpasto di giunta ne vedremo delle belle: sempre a discapito della città, che nel frattempo va avanti solo e soltanto grazie all’iniziativa di imprese e cittadini».

«Nel merito del provvedimento oggetto di discussione nell’ultima seduta di Consiglio Comunale, infine, in qualità di rappresentante di Fratelli d’Italia non posso che ritenermi soddisfatto per l’attuazione del provvedimento voluto dal Governo anche a livello locale: lo stralcio dei debiti di importo inferiore ai 1.000 euro è per noi un atto dovuto nei confronti dei cittadini andriesi e di conseguenza dell’Ente, per ciò che attinge somme di dubbia esigibilità. La morale di questo ultimo Consiglio Comunale? Per fare una cosa utile ai cittadini è bastato che la maggioranza non fosse presente».