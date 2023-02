Quinto confronto nella storia questa sera al “Degli Ulivi” quello tra Fidelis Andria e Virtus Francavilla. Una gara che, tuttavia, per la squadra di Bruno Trocini, grande ex del match assieme al Ds Mariano Fernandez, rappresenta uno spartiacque essenziale per la rincorsa alla salvezza.

Pochissimo tempo per lavorare su questa gara in realtà essendo un turno infrasettimanale che arriva dopo la sconfitta a Picerno che ha lasciato solo poche note positive e le solite note negative.

Chiuso definitivamente il calciomercato con la partenza dell’ultimissima ora di Giacomo Tulli e l’arrivo di Castellano dall’Imolese, ci sarà spazio sicuramente per Micovschi arrivato dall’Avellino mentre difficile vedere in campo l’attaccante Pastorini che sarà comunque in panchina.

In campo ci sarà comunque il 3-5-2 o un 3-4-3, difficile ipotizzare scossoni tattici anche se nel finale di gara contro il Picerno, Trocini ha provato anche il ritorno ad una difesa a 4. Dalmazzi, De Franco e Borg il trio davanti a Polverino confermato tra i pali. Probabile anche l’inserimento di Djibril o Paolini dal primo minuto a centrocampo. Da verificare se alle spalle di Ekuban o Ventola agiranno insieme Bolsius e Micovschi o solo uno dei due. Fischio d’inizio alle 21.

Il servizio di News24.City.