Via libera al piano di riequilibrio del Comune di Andria da parte della Corte dei Conti. La decisione al termine della camera di consiglio tenutasi questa mattina. Una notizia importante per la città andriese dopo l’inizio della procedura partita nel 2018. Una prima importante rimodulazione è arrivata poi a marzo del 2021 ed infine a dicembre sempre del 2021. La Corte dei Conti ha poi chiesto ulteriori chiarimenti ad ottobre scorso, chiarimenti che hanno poi soddisfatto i giudici della sezione regionale di controllo per la Puglia che oggi hanno dato il via libera al piano.

«Sono immensamente felice e tanto grata al lavoro prezioso di ciascuno in questi difficili mesi – ha commentato il Sindaco Giovanna Bruno – che ci ha consentito di incasellare prima il parere favorevole del ministero e ora l’approvazione definitiva della Corte».

«Mi sento supportata dal lavoro altamente professionale della dirigente del settore finanziario dott.ssa Cialdella e di tutti gli altri dirigenti al contorno – spiega ancora il Primo Cittadino – degli uffici, della nostra attuale segretaria generale dott.ssa Arrivabene; dell’ avv. De Candia della nostra avvocatura comunale, degli assessori che si sono avvicendati in questa delega (dott. Tammaccaro prima e ora dott. Vilella), dell’intera giunta; di tutto il consiglio comunale per il lavoro conclusivo di decisione e di ulteriore rimodulazione. Un ringraziamento alla dott.ssa Asfaldo, segretaria ai tempi di queste sofferte e animate scelte. Spero di non aver dimenticato nessuno. Sono davvero felice. Per noi. Per questa amata Città per la quale vale mettersi in gioco al massimo delle proprie possibilità».

«Abbiamo fatto scelte difficili e coraggiose – conclude la Bruno – Abbiamo lavorato con parsimonia in questi mesi, con determinazione, per raggiungere questo importante traguardo. Adesso si apre una nuova, delicatissima fase, per dare attuazione al piano medesimo. Attenderemo la lettura delle motivazioni esplicite ma siamo sin da subito, testa bassa, al lavoro».