Ieri nuovo appuntamento con la lettura del quotidiano in classe per oltre 10 mila alunni della scuola primaria e della scuola media di Bari e BAT. Dopo la pausa natalizia riprendono le attività del progetto «Carta canta. Ecologia + Economia a Scuola» che consentirà agli studenti di circa 500 classi pugliesi di studiare il passato e il presente del territorio della Puglia e del Mezzogiorno consultando gratuitamente l’Archivio storico de «La Gazzetta del Mezzogiorno» e leggendo in classe le edizioni attuali di uno dei più antichi quotidiani meridionali per quattro mesi.

A ciò si aggiungeranno laboratori di scrittura e conferenze con rappresentanti del mondo imprenditoriale, giornalistico e archivistico. Questa attività, iniziata a dicembre 2022, proseguirà fino ad aprile 2023 e coinvolgerà 65 Istituti scolastici che hanno accettato di aderire all’iniziativa con 10 648 alunni e 487 classi (quarte e quinte della Scuola Primaria e classi prime della Scuola Secondaria di primo grado).

Il progetto «Carta canta. Ecologia + Economia a Scuola» è una iniziativa di Confindustria Bari e Barletta-Andria-Trani in collaborazione con la «Gazzetta del Mezzogiorno», con l’Ufficio Scolastico regionale per la Puglia – Ambito Territoriale di Bari Ufficio III e con la Soprintendenza ai Beni Archivistici e Bibliografici della Puglia – Ministero della Cultura.

Sarà realizzato con il sostegno della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bari.

Ecco le scuole che hanno preso parte all’iniziativa di oggi 10 gennaio 2022:

Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini” di Bitritto

Istituto Comprensivo De Amicis di Bari

Scuola Secondaria di I Grado “Rita Levi Montalcini” di Torre a Mare

Istituto E. Fieramosca di Barletta

II Circolo didattico Mons. Petronelli di Trani

Istituto Comprensivo Jannuzzi Mons. Di Donna di Andria