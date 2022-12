Bypassato il discorso relativo al passaggio di mano delle quote societarie di proprietà del presidente Aldo Roselli, con la trattativa con il gruppo imprenditoriale rappresentato da Fabio Baraldi naufragata nel giro di una notte, in casa Fidelis Andria è tempo di tornare a concentrarsi solo sul campo. Il verdetto emesso dal terreno di gioco nelle prime 20 giornate del girone C di Serie C è eloquente: appena 15 punti totalizzati, con 3 vittorie, 6 pareggi e 11 sconfitte, penultima posizione a +4 sul Messina fanalino di coda e 6 lunghezze di distanza dalla salvezza diretta. Fatturato che impone una profonda riflessione con vista sul calciomercato, al via lunedì 2 gennaio.

La trattativa per la cessione della società aveva messo in stand-by anche l’operato del direttore sportivo Mariano Fernandez, che già al momento del suo arrivo ad Andria aveva iniziato a imbastire diverse trattative. Con la consapevolezza che proprio le operazioni in entrata e in uscita possono restituire alla Fidelis una fisionomia più congeniale allo stile di gioco adottato nel passaggio in panchina da Mirko Cudini a Diaw Doudou. Le priorità portano all’attacco, terzo peggiore del campionato con 16 centri, dove Sipos – a secco di gol – partirà – ed è lecito attendersi l’arrivo di un paio di pedine, e alla difesa, colpita 29 volte in stagione. Doudou ha dovuto adattare a sinistra Ciotti e Hadziosmanovic, complice la bocciatura di Mariani, e il cuore della difesa – al di là di Dalmazzi – ha esibito lacune evidenti in Delvino e Milillo. Agli arrivi dovranno corrispondere delle uscite: giocatori che hanno trovato poco spazio come Alba, Mercurio, Tulli o che non hanno convinto come Fabriani e Zamarion potrebbero lasciare il club. Temi che saranno affrontati nella conferenza stampa in calendario lunedì 2 gennaio alle 17.30. Intanto il calendario preme e l’8 gennaio al Degli Ulivi arriverà la Viterbese, club che precede la Fidelis di un punto in classifica e con il quale si tratta un possibile scambio Urso-Mungo.

Che mercato sarà quello dell’Andria? Basterà attendere qualche ora per capirlo.