Dal 12 al 18 gennaio farà tappa ad Andria, grazie al patrocinio e al sostegno del Comune, la Biblioteca itinerante di libri accessibili del Progetto Lettori alla Pari ideato e coordinato dalle edizioni La Meridiana. Venerdì 16 dicembre alle ore 18,30 sarà presentata alla città l’iniziativa e il programma della tappa andriese.

La Biblioteca itinerante di libri accessibili è una delle azioni più importanti dell’edizione 2022-2023 del progetto Lettori alla pari e in ogni tappa coinvolgerà bambini e bambine, ragazzi e ragazze insegnanti, scolaresche, educatori e genitori, associazioni che si occupano di promozione della lettura e di accessibilità e inclusione di persone con disabilità. Nel corso della prima edizione del progetto, edizioni la meridiana si è dotata di una qualificata “biblioteca” di libri accessibili: libri in Braille, audiolibri, libri in LIS, Silent book, libri CAA e in simboli. Adesso li mette a disposizione, con un vero e proprio tour della Puglia dedicato alla promozione della lettura accessibile e dell’inclusione socio-culturale delle persone con disabilità fisiche e psichiche o con difficoltà linguistiche o dell’apprendimento. Dopo la tappa di Brindisi, dal 12 al 18 gennaio 2023 la Biblioteca itinerante sarà ad Andria presso la Biblioteca Comunale G. Ceci in Piazza Sant’Agostino, 5.

Durante la settimana di permanenza ad Andria sarà possibile visitare liberamente la Biblioteca Itinerante, partecipare a laboratori e letture animate per bambini e bambine, studenti e studentesse, prendere parte ad incontri per docenti di scuola primaria e secondaria. Il programma completo verrà presentato nell’iniziativa di apertura, che si svolgerà Venerdì 16 dicembre alle ore 18,30 presso la Stessa Biblioteca Comunale G. Ceci, con gli interventi di: Giovanna Bruno, Sindaca di Andria, Daniela Di Bari, assessora alla Bellezza, Dora Conversano, assessora alla Persona, Elvira Zaccagnino, direttrice edizioni La Meridiana, Anna Maria Ricciotti, presidente Cooperativa Sociale Zorba. Nel corso della serata di presentazione con collegamento on line Elena Rocco della Fondazione Radiomagica presenterà il progetto le Mappe parlanti e, in presenza, gli studenti e le studentesse della Classe 3F, scuola secondaria di 1° grado, I.C. don Bosco-Manzoni di Andria presenteranno il loro lavoro nato dal Diario di Anna Frank edito in CAA .

A partire dalla serata del 16 sarà possibile consultare il calendario completo delle iniziative della tappa andriese della Biblioteca itinerante e iscriversi alle visite guidate, agli incontri con docenti e scolaresche, alle presentazioni di libri accessibili e molto altro. Tutti i dettagli dell’iniziativa e il modulo per partecipare agli incontri saranno consultabili a questo link: https://bit.ly/lap_bibliotecaitinerante_andria dal 16 dicembre dopo la presentazione.