Una stella di Natale per aiutare concretamente la ricerca contro la leucemia e per l’assistenza di chi purtroppo deve combattere con questo male. Scende nuovamente in piazza l’AIL BAT sino a domenica 11 dicembre con la tradizionale campagna nazionale con cui i volontari raccolgono fondi da destinare alle attività quotidiane dell’associazione. Quest’anno, tra le altre cose, oltre al colore rosso delle piante ci sono anche “i sogni di cioccolato” e cioè delle vere e proprie creazioni realizzate appositamente per l’Associazione Italiana contro le Leucemie. Avviata ormai da qualche settimana anche una proficua collaborazione con la Fidelis Andria, maggiore società calcistica del territorio, per promuovere le iniziative dell’AIL con i testimonial biancazzurri.

La grande opera della sezione BAT dell’AIL, che quest’anno celebra i 10 anni dalla fondazione, è stata recentemente ricordata dal Presidente nazionale il Dott. Pino Toro giunto nella sesta provincia per il 3° premio di specializzazione in ematologia. Oltre 80mila euro già donati per attrezzature nel reparto di Ematologia dell’Ospedale “Dimiccoli” di Barletta oltre che per servizi ai pazienti e per la ricerca. Una sezione particolarmente attiva che potrà anche contare sulla proficua collaborazione con la Fidelis che vuole poter esser sempre più punto di riferimento sul territorio di attività sociali e di volontariato visto anche l’importante seguito ed il palcoscenico su cui opera.

Il servizio completo su News24.City.