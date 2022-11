Un programma ricco di appuntamenti religiosi e folkloristici e momenti di condivisione. La comunità parrocchiale di San Nicola di Myra si prepara a celebrare la festa in onore dell’omonimo santo. La scaletta degli appuntamenti prende il via domenica 4 Dicembre con le SS messe alle ore 8:30, 10:30, 18.30, subito dopo alle 19:30 e 21:00, spettacolo “Scazzamerride”.

Al termine dello spettacolo percorso con stand gastronomici, musica e intrattenimento. Il programma prosegue Lunedì 5 dicembre: celebrazione eucaristica alle ore 18:00, presieduta da S.E Mons. Gianni Massaro, vescovo di Avezzano. Martedì 7 dicembre udienza in piazza San Pietro con Papa Francesco e pomeriggio per le vie di Roma. A conclusione del calendario, domenica 8 dicembre solennità dell’Immacolata concezione: presso la chiesa di San Nicola, saranno celebrate le SS. messe alle ore 8:30, 10:30 e 18:30; alle ore 20:00 concerto di Corrado Salmè. Al termine del concerto, serata “Focaccia e Birra. Domenica 11 dicembre S.S messe alle ore 8:30, 10:30, 18:30. Alle ore 11:30 spettacolo per i più piccoli con l’arrivo in piazza di Santa Claus con tante sorprese.