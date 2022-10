Ci sono anche cinque nuovi decessi nel bollettino epidemiologico della Regione sull’andamento della pandemia da Covid-19 in Puglia. 1327 nuovi casi di contagio a fronte però di 12308 test effettuati oltre due mila in più di ieri. Praticamente stabili gli attualmente positivi che si attestano ormai da giorni a 14200 persone grazie anche agli oltre 1300 negativizzati mentre c’è un lieve rialzo delle persone ricoverate in area non critica che sono ora 161 rispetto alle 159 di ieri. Sono in discesa, invece, le terapie intensive con 8 pazienti.

Supera i 400 nuovi casi di contagio la provincia di Lecce mentre a Bari sono 385, Brindisi 165, Taranto 143 e nel foggiano sono 134 i nuovi casi. Nella BAT si aggiungono altri 80 contagi così come per i residenti fuori regione che sono 8 in più rispetto a ieri.