Dopo i nuovi picchi di ieri tornano a scendere i contagi giornalieri da covid-19 in Puglia. Nel bollettino quotidiano risultano altri 1319 casi di contagio con oltre 10mila test effettuati, in salita rispetto a ieri. Uno solo il decesso con il triste conto generale che da inizio pandemia segna 9155 vittime a causa del covid-19. Sono esattamente stabili, invece, gli attualmente positivi al virus che si attestano a 14228 grazie anche ai 1300 negativizzati. In discesa le persone ricoverate che ora sono 159 in area non critica e 10 in terapia intensiva. I dati provincia per provincia parlano di Lecce che aggiunge altri 399 contagi ed il barese 377. Segue Taranto con 172, Brindisi 158 e Foggia 121. La BAT aggiunge altri 72 casi di contagio al conto totale che nella sesta provincia è arrivato ad oltre 129mila da inizio pandemia. 12 le persone residenti fuori regione.