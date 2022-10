C’è un nuovo portiere per la Fidelis, Filippo Vandelli, ingaggiato per ovviare all’assenza per infortunio di Alberto Savini: ne avrà per circa un mese. C’è soprattutto la necessità di dare ossigeno ad una classifica estremamente deficitaria e lasciarsi alle spalle sette giorni complicatissimi, cominciati con la pesante sconfitta interna con il Catanzaro e con il malcontento della tifoseria, proseguiti poi con l’annuncio del presidente Aldo Roselli di voler cedere in maniera irrevocabile le proprie quote. Ora, però, c’è il campo. E domani l’abbinamento dell’ottava giornata non è dei più semplici per l’Andria, che sfiderà in trasferta il Pescara, terzo in classifica: fischio d’inizio previsto alle ore 14.30 allo stadio “Adriatico”.

Ha dovuto lavorare molto sulla testa della squadra in questi giorni, Mirko Cudini. L’ultimo posto in classifica pesa soprattutto dal punto di vista psicologico.

Out, oltre al lungodegente Ercolani, anche Persichini e Savini. Cudini a Pescara porterà anche l’ultimo arrivato Vandelli, ad Andria già nella passata stagione.

Il servizio.