Anche per l’anno 2022 il Comune di Andria ha ottenuto l’importante riconoscimento di “Spighe Verdi” quale territorio rurale di qualità.

Il programma “Spighe Verdi”, organizzato dalla FEE Italia (Foundation for Environmental Education) ha come obiettivo principale, quello di promuovere nell’ambito territoriale, una gestione sostenibile, che ponga alla base scelte politiche di attenzione e cura per l’ambiente.

Per far si che questo riconoscimento non resti soltanto un marchio, è intendimento dell’Amministrazione proseguire il percorso già avviato, mediante progettualità da porre in essere per la valorizzazione di un turismo sempre più sostenibile e politiche ambientali virtuose, coinvolgendo sempre più attivamente le aziende del comparto agricolo e agro industriale.

Domenica 16 ottobre, alle ore 20,00, a Largo XXV Aprile (già Largo Torneo) verrà consegnata la bandiera di Spighe Verdi nel corso di una serata che prevederà anche uno spettacolo musicale con degustazioni e lancio della 6^ Edizione della Camminata tra gli Olivi del prossimo 30 ottobre, organizzata sempre presso la Tenuta Zagaria dell’Azienda del Conte Spagnoletti Zeuli.

Alla cerimonia parteciperanno il Sindaco di Andria, avv. Giovanna Bruno, l’Assessore Cesareo Troia e il Conte Onofrio Spagnoletti Zeuli, Presidente Onorario di Confagricoltura Puglia.