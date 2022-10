Andavano a spasso indisturbati a bordo di un motociclo senza targa e con in braccio una grossa pianta di marijuana. E’ l’incredibile scoperta fatta da una pattuglia delle Guardie Campestri di Andria domenica, nel primo pomeriggio, in contrada San Ciriaco nei pressi di via Bisceglie alla periferia andriese. Approfittando forse della tranquillità dell’ora, attorno alle 15, i due soggetti stavano trasportando a bordo del motociclo la grossa pianta di marijuana pensando di poter sfuggire al controllo delle forze dell’ordine. La pattuglia delle Guardie Campestri si è però insospettita alla vista della scena ed ha immediatamente allertato i carabinieri prima di avvicinarsi ai due i quali, vistisi scoperti, hanno deciso di abbandonare motociclo e pianta per fuggire nelle campagne circostanti. Indagini ora affidate ai carabinieri di Andria che hanno posto sotto sequestro moto e marijuana. Una circostanza particolarmente strana che sarà oggetto di attenzione da parte delle forze dell’ordine soprattutto per le modalità.