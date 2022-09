Da Andria e dalla Bat all’America, le eccellenze di un intero territorio alla conquista dei palati più esigenti della Florida. Profumi, sapori e colori della cultura enogastronomica della dieta Mediterranea pronti a salpare per un viaggio lungo la rotta che li porterà oltreoceano.

Questo grazie ad un impegno preso un anno fa e cioè quello di lavorare all’esportazione delle prelibatezze andriesi e non solo. L’idea è nata il 2 ottobre del 2021, quando Francesco Mucci, imprenditore andriese dell’azienda dolciaria “Bombolo Biscotti” a Sarasota (Florida), ha ricevuto da Confcommercio Andria e Fipe Bar e Pasticcerie di Andria il titolo di “socio onorario” per aver esercitato, promosso e valorizzato durante la sua carriera professionale l’antica arte dolciaria pugliese. Da quel giorno tutti i protagonisti di questa “scommessa” si sono rimboccati le maniche per raggiungere l’obiettivo.

Lo chef Francesco Mucci, da più di 20 anni in America, tornerà ad Andria nei prossimi giorni ed insieme alla Confcommercio e ad Italia & Friends incontrerà i produttori del territorio per concretizzare ciò che è stato avviato un anno fa. L’appuntamento “Le eccellenze del territorio verso la Florida” è in programma il 27 settembre alle ore 17 presso Nymphaeum Ricevimenti. Mucci racconterà la sua storia, come da una semplice idea è cambiata la sua vita: nel 2001 lo chef aprì un ristorante italiano in Florida, il “Ferrari”, ne furono inaugurati altri nove. Poi arrivò un’altra esperienza imprenditoriale, quella della “Bombolo Biscotti” che dal 2009 delizia i palati degli americani e non solo.

All’iniziativa saranno presenti: il Sindaco di Andria, Giovanna Bruno e l’Assessore alle Radici, Cesareo Troia. Interverranno: Antonio Pistillo di “Italia & Friends”, Claudio Sinisi della Confcommercio di Andria e Francesco Mucci.

“Ringraziamo l’assessore Troia e la sindaca Bruno per aver supportato l’idea e creduto nell’iniziativa già dallo scorso anno. Invitiamo a partecipare a questo incontro tutte le aziende interessate a poter aprire verso nuovi mercati o anche solo per conoscere meglio la storia di Francesco Mucci, chissà un giorno potrebbero trovarsi anche loro a vivere esperienze simili. Siamo sempre convinti che la passione e il saper fare siano ingredienti necessari per mettere in piedi grandi cose ma che ci voglia anche un pizzico di coraggio e di innovazione. Solo così si possono tagliare traguardi importanti”, commentano Antonio Pistillo di “Italia & Friends” e Claudio Sinisi della Confcommercio di Andria.

Le aziende interessate possono partecipare previa prenotazione allo 08831955204 – 3285790935 email [email protected]