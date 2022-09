Quarto appuntamento della rassegna “Incontri tra le righe” Autunno Letterario, giovedì 15 settembre ore 19,30 presso la sala convegni “P. Attimonelli” C.so Cavour, 194 Andria.

Un altro grande scrittore una delle eccellenze della nostra Puglia e dell’intera nazione, autore di grandi romanzi come “Gente del Sud – Storia di una Famiglia” o “Lettere a Leontine” e altri.

Si tratta di Raffaello Mastrolonardo, con lui parleremo di noi, della nostra Puglia o “Viaggio nelle Puglie”.”Il Dio degli Ebrei non ha conosciuto l’Apulia, altrimenti non avrebbe dato al suo popolo la Palestina come terra promessa” disse l’imperatore Federico II di Svevia. Da questo parte il viaggio dell’autore, che accompagna per mano il viaggiatore alla scoperta della sua regione con gli occhi di un romanziere, di un uomo innamorato che narra della sua amante e del suo amore.

Un itinerario reale ed emozionale da nord a sud, non privo di fughe, anticipazioni e digressioni, nelle tre terre di Puglia. L’ingresso è libero.