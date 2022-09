Non sono arrivati i tre punti ma le sensazioni lasciate in eredità dalla Fidelis Andria nello 0-0 casalingo contro il Potenza, sfida inaugurale del girone C di Serie C, sono molto positive. Lo ammette anche il direttore sportivo biancoazzurro Sandro Federico.

Ha cambiato radicalmente pelle in estate, la Fidelis. Dell’organico 2021/22 sono rimasti in squadra i soli Ciotti e Urso, con Tulli ancora tesserato ma fuori dalla lista dei giocatori impiegabili da Cudini. La fascia da capitano è finita sul braccio di Arrigoni, già una certezza nel cuore del campo.

Tra i giocatori che secondo il ds della Fidelis hanno avuto un impatto più evidente c’è il portiere Savini. Non esclude, Federico, che la squadra di Cudini possa giocare in pianta stabile con un over tra i pali.

Domenica sarà tempo di far visita alla Viterbese: obiettivi, trovare i primi gol e la prima vittoria in campionato. Se le certezze al momento sono tra i giocatori più esperti, Federico non ha dubbi sui margini di crescita degli under.