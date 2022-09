Quello che sta per cominciare sarà il 35esimo campionato tra i professionisti per il calcio andriese, secondo consecutivo per la Fidelis Andria 2018 fondata quattro anni fa e già al quinto torneo. Dal 1983 la scalata nel calcio che conta della storica AS Fidelis Andria fino all’arrivo in serie B con sei anni all’attivo nel campionato cadetto.

Poi tantissima Serie C e Lega Pro con alterne vicende ma sempre con il grande entusiasmo e la passione di una piazza che ama profondamente il calcio e la sua squadra di calcio. 26, invece nel complesso, le partecipazioni alla Serie D o IV serie a partire dal 1954-55. Insomma una storia fatta di grande tradizione ed orgoglio che neanche alcuni cocenti stop hanno mai fatto passare.