È lo scatto effettuato da un pilota aereo pugliese che ritrae Andria, e più in generale la BAT, al tramonto vista da un boeing. Le luci artificiali definiscono nitidamente la forma della città federiciana, mentre sullo sfondo è possibile osservare anche Barletta e Trani oltre al Gargano.

Immagini che assumono un tono magico e che fanno, dello scatto, una vera e propria cartolina di Andria per i cittadini stessi ma anche per i numerosi turisti giunti in città per le vacanze estive. La foto ha fatto rapidamente il giro del web con migliaia di condivisioni e commenti tra i più disparati.

Caratteristica facile da notare è quella del triangolo che costituisce, difatto, la sesta provincia pugliese attraverso i tre capoluoghi dal mare all’entroterra. In basso si nota anche il Castel del Monte monumento bene dell’umanità tra i più fotografati, anche in questa estate, dall’alto.