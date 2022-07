Il tombino della rete Fastweb posizionato sulla tangenziale di Andria nel tratto tra via Bisceglie e via Corato è stato ieri sistemato. Non c’è più pericolo per gli automobilisti come avevamo raccontato all’indomani della chiusura, in uscita, del tratto di via Bisceglie che, inevitabilmente, aveva portato ad aumentare il traffico veicolare sulla tangenziale.

L’intero pezzo attorno al tombino è stato anche asfaltato con il ripristino complessivo di quel tratto di strada. Restano le tante insidie per un manto stradale particolarmente rovinato. Ma su questo, l’Amministrazione Comunale, attende un eventuale finanziamento con un progetto di riqualificazione già candidato.