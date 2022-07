Il direttore sportivo della Fidelis Andria Sandro Federico fissa i paletti per la ripartenza della stagione biancoazzurra, con raduno in sede, visite mediche e partenza per San Giovanni Rotondo fissata per il 21 luglio. Sul pullman per la sede del ritiro non ci sarà il portiere Umberto Saracco, ceduto al Cerignola.



Tre le priorità del ds biancoazzurro ora c’è proprio l’arrivo di un portiere: under o esperto? La doppia opzione resta viva.



La carta d’identità da millennial è stata sin qui una costante nella campagna acquisti. Concetto che vale anche per Mariani e Fois, ingaggiati per le corsie laterali della difesa nel 4-3-3 di Cudini.



Se il mercato under procede, lo stesso non si può dire di quello over. Da Riggio a Di Piazza, fino a Tulli e Bubas, tante sono le incognite da superare in casa Fidelis. Pazienza, ammette Federico, è la parola d’ordine.

