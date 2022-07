Cento giorni di cantiere per l’interramento ferroviario nell’abitato di Andria sono già trascorsi dal 4 aprile. Al momento, dunque, mancano 474 giorni alla conclusione delle opere almeno secondo il cronoprogramma. E si entra sempre più nel vivo, visto anche il periodo estivo, con le chiusure degli attraversamenti carrabili. Su via Ospedaletto si lavora e si scava già per rimettersi in pari con gli altri scavi dopo lo stop al passaggio delle auto. Nelle notti tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica, dalle 22 alle 6, sarà completamente chiusa al traffico via Bisceglie un po’ come avvenne circa un mese fa per lo smontaggio del ponte in metallo. Ora si lavorerà di notte per allargare l’asse viario e rifare le cosiddette “spalle” del ponte su cui poggerà la nuova struttura metallica.

Via Bisceglie sarà poi riaperta ma sarà percorribile in un’unica direzione (a senso unico), ossia quella in entrata ad Andria. Altro step importante per la viabilità cittadina già messa a dura prova dalle modifiche in corso che si intersecano, per esempio, con altri lavori in viale Gramsci sulla rete del gas. Al momento gli unici veri disagi si stanno registrando, come preventivato, su via Barletta altra importante arteria di ingresso ed uscita dalla città. I cantieri che riguardano gli attraversamenti di via Ospedaletto e via Bisceglie dovrebbero esser completati entro la metà di settembre e cioè prima della riapertura delle scuole.