E’ un imprenditore agricolo incensurato di 34 anni l’uomo arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Andria per coltivazione illecita di marijuana. I militari hanno scoperto una piantagione all’interno della sua azienda agricola situata in contrada Tafuri, a pochi chilometri dalla borgata di Montegrosso. Si tratta di una serra ricavata in una cisterna in pietra, interrata, e con impianti di irrigazione e ventilazione elettrici. Sono oltre 400 le piante di marijuana sequestrate dai carabinieri, di altezza compresa tra un metro ed un metro e mezzo, dal peso complessivo di 250 chili. Oltre alle piante i militari hanno trovato circa 80 grammi della stessa droga già essiccata, alcune radio ricetrasmittenti e mezzi agricoli per i quali sono in corso accertamenti per verificarne la provenienza. Secondo una stima dei carabinieri, lo stupefacente ricavato dalle piante, una volta immesso sul mercato dello spaccio, avrebbe fruttato almeno 300mila euro. Il 34enne titolare dell’azienda è stato pertanto condotto nel carcere di Trani, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.