Ci sono voluti mesi ma alla fine qualcosa si è mosso. In Largo Ceruti sono iniziati i lavori di ripristino dell’asfalto nell’area adibita a capolinea delle linee urbane ed extraurbane della città. Una questione rimasta sospesa per tanto tempo e che ha creato non pochi disagi a pendolari e residenti a causa delle polveri sollevate dal passaggio dei mezzi sul tratto dissestato. Alcune cittadine che abitano attorno allo spiazzale di Largo Ceruti, sono tornate a parlare proprio dei problemi che devono affrontare ogni giorno da quando il capolinea ha lasciato piazza Bersaglieri d’Italia per far spazio ai lavori di interramento della ferrovia. «Bene il nuovo asfalto», hanno sottolineato, ma ancora non basta.

Oltre alle polveri dell’asfalto dissestato anche i gas di scarico a ridosso delle palazzine rappresentano un problema serio che costringe i residenti a chiudersi dentro casa, soprattutto negli orari punta. Con l’estate, poi, si è costretti a usare continuamente l’aria condizionata. I cittadini si augurano che il prossimo passo possa essere quello di alleggerire il traffico di autobus in Largo Ceruti, magari con l’ingresso in scena della Stazione Andria Sud che potrebbe accogliere un nuovo capolinea.

Presente questa mattina il consigliere comunale del PD Mirko Malcangi, che da subito si è occupato della vicenda accogliendo le istanze dei residenti. Malcangi ha fatto sapere che sono in attesa di una convocazione da parte dell’ufficio traffico, inoltrata al Dirigente diversi mesi fa, per valutare con i responsabili della logistica delle linee interessate tutte le soluzioni alternative.

Il servizio.