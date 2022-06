«Questa amministrazione è un tantino distratta. Intervengo con questa nota affinché sia da stimolo e consiglio perché si ripuliscano le aree adiacenti alle strade». A spiegarlo è Laura Di Pilato, ex consigliere comunale che lancia l’allerta all’Amministrazione comunale viste anche le ordinanze messe in campo dall’ente in vista dell’estate.

«Queste aree sono ormai giungle – spiega Di Pilato – una per esempio è quella che porta all’accesso sulla strada provinciale che porta a Bisceglie. I cespugli sono così alti che non ti permettono di avere una visuale ed è rischioso per i guidatori, tanto che bisogna sporgersi oltre il limite consentito con il rischio di impattare con le autovetture provenienti dalla via vecchia per Bisceglie. Ma è importante ripulire anche per evitare incendi – spiega Di Pilato – Purtroppo quando si amministra bisogna avere progetti con varie scadenze e non aspettare che succeda l’incidente per ripulire le sterpaglie».