«Buon 76esimo compleanno, cara Repubblica! Buona festa, cittadini tutti. Quanta strada, quanta resistenza, quanto coraggio, quanta resilienza! 76 importanti anni di donne e uomini sul cammino della democrazia e della libertà. Ogni candelina che spegniamo oggi è nel nome di chi la Repubblica l’ha scelta con il suo voto, in quel referendum del 2 giugno 1946». Lo scrive in una nota il Sindaco di Andria Giovanna Bruno in occasione della Festa della Repubblica.

«Un referendum che metteva gli italiani davanti al delicato bivio tra monarchia e repubblica. L’esito di quel voto fu un’Italia divisa in due: il nord scelse la democrazia, il sud scelse la corona. Per la prima volta le donne andarono al voto. Fu la prima volta di tante cose. Il voto dopo la guerra e le sue macerie. Dopo la povertà più nera. Il desiderio di ripartire. Ognuna di queste 76 candeline racchiude una storia di sconfitte e di gloria, di slancio e di sconforto. Di accoglienza e solidarietà. É la storia degli italiani. É la nostra storia. Che negli ultimi anni ha conosciuto anche il dramma della pandemia e l’orrore della guerra russo-ucraina.

Buon compleanno, Repubblica. Che tu possa continuare a crescere in unità e bellezza, facendo delle ferite subite dei capolavori di rinascita. Buona festa della Repubblica dalla sede della Prefettura della Bat : sindaci insieme, accanto al Prefetto, accanto a tante rappresentanze istituzionali per far tesoro del messaggio del Presidente Mattarella alle comunità. Per vivere in unità territoriale attorno agli insigniti al merito.

Per gioire accanto agli studenti del nostro ITIS Jannuzzi, premiati per il loro essere stati “testimoni di legalità attiva” , con il loro cortometraggio “la mafia uccide, il silenzio pure”.

Ho provato tantissimo orgoglio per il conferimento del premio a questi nostri studenti. I ragazzi, i giovani, il nostro presente, il futuro della nostra Città. Un premio che sottolinea quanto il lavoro e il tempo dedicato a ciascuno di loro, sia il miglior investimento per una comunità che vuole riscattarsi ed essere sempre più esempio di legalità. Forza, Italia: la saggezza di questi tuoi 76 anni sia la forza della tua continuità. Per migliorare. Buona festa della Repubblica».