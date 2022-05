Sono 1101 i nuovi casi di contagio da Covid-19 registrati in Puglia nell’ultimo bollettino epidemiologico della Regione su poco più di 10mila test effettuati. I test eseguiti ormai sono prossimi agli undici milioni in regione. Sei le persone decedute con il totale che ormai sfiora gli 8500 morti da inizio pandemia. Oltre 1500 i negativizzati che portano a 27384 gli attualmente positivi in Puglia, dato questo ancora in discesa. Stessa sorte per le persone ricoverate con un altro balzo in giù negli ospedali pugliesi.

308 quelli in area non critica mentre sono 11 in terapia intensiva. I contagi provincia per provincia: 334 quelli nuovi nel barese mentre sono 243 a Lecce, 166 nel foggiano e 164 a Taranto. La provincia di Brindisi registra 118 nuovi contagi mentre chiude la BAT con 62 che si avvicina ai 100mila casi totali registrati da inizio pandemia.