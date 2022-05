Nuova seduta di Consiglio Comunale il 26 maggio, dalle ore 18.30, convocato dal Presidente, dr. Giovanni Vurchio, per esaminare il seguente odg:

1) Interrogazione (n. 1);

2) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Addizionale comunale IRPEF – Detrazione aliquote per l’anno d’imposta 2022 – Approvazione (prot. n. 0036378 del 22.04.2022);

3) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Imposta Municipale Propria (IMU) Approvazione aliquote e detrazioni per l’anno 2022 ex legge 27 dicembre 2019 n, 160 art. 1 commi 748 e ss. (prot. n. 0036386 del 22.04.2022);

4) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Concessione a titolo gratuito e per la durata di anni 30 del diritto di superficie su un’area di proprietà comunale per la nuova sede dell’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e Artigianato (I.P.I.S.I.A.), in favore della Provincia di Barletta-Andria-Trani. (Prot. n. 0037345 del 27.04.2022);

5) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Approvazione dello schema di accordo di collaborazione tra il Comune di Andria e il Comune di Canosa di Puglia per l’ampliamento della rete SAI e del progetto “PROG 611-PR-2.(prot. n. 0041982 del 12.05.2022);

6) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Presa d’atto determina AGER n. 182 del 13 maggio 2022 di validazione PEF 2022-2025 (Prot. n. 0044676 del 19.05.2022);

7) Ordini del Giorno (n. 7).

INTERROGAZIONE (n. 1)

1. Nuova aggiudicazione servizio rifiuti – modalità e tempistiche (Prot. n. 0044682 del 19.05.2022).

ORDINI DEL GIORNO (n. 7)

1. Dimensionamento scolastico nella città di Andria – (prot. n. 0101916 del 23.11.2021) – presentato dai consiglieri: Marmo – Del Giudice – Fisfola;

2. Servizio parcometri e situazione occupazionale degli ausiliari della sosta – (prot. n. 0008467 del 28.01.2022) – presentato dai consiglieri: Marmo – Del Giudice – Fisfola;

3. Nomina componenti del collegio di vigilanza sulla realizzazione del grande progetto di interramento ferroviario – (odg trasmesso con nota prot. n. 0013186 del 14.02.2022) – Consigliere Vincenzo Coratella;

4. Nomina componenti del collegio di vigilanza sulla realizzazione del nuovo ospedale di Andria ai sensi dell’art. 34 del Tuel – (odg trasmesso con nota prot. n. 0013186 del 14.02.2022) – Consigliere Vincenzo Coratella;

5. Riqualificazione e decoro del Monumento ai Caduti – (Prot. n. 0014388 del 15.02.2022) – presentato dai consiglieri: Marmo – Fracchiolla – Del Giudice – Grumo – Fisfola – Barchetta;

6. Situazione di Crisi in Ucraina – (prot. n. 0018703 del 28.02.2022) – presentato dal Capogruppo di Fratelli d’Italia;

7. Sostegno al governo ed all’unione europea nel conflitto tra Ucraina e Russia – Condanna del conflitto in corso. (prot. n. 0020814 del 04.03.2022) presentato dal Partito Democratico.