Non poteva che esser dedicato alla pace, in tutte le sue sfaccettature, il campo scuola estivo della Confraternita Misericordia di Andria. Un appuntamento fisso ormai e molto atteso con centinaia di bambini e ragazzi coinvolti oltre che la partecipazione di molti volontari giallociano. Quest’anno l’associazione andriese celebra il 30esimo anniversario della sua fondazione ed il tema scelto è eloquente: “Sulle orme della pace”. Un percorso che coinvolgerà i giovani partecipanti nella storia di un ragazzo che diventa un cavaliere e combatte le ingiustizie.

«Temi del campo di quest’anno – spiega Domenico Tursi, referente del progetto per la Misericordia di Andria – sono la fiducia in se stessi, il rispetto dell’altro e la lotta senza confini al bullismo. La guerra purtroppo non la vediamo solo in tv con le armi ma diventa parte di noi anche nei conflitti di tutti i giorni con i genitori, con i compagni o con i coetanei per strada. Ecco noi vogliamo raccontare una storia e coinvolgere i giovani partecipanti in un percorso divertente ma educativo come sempre abbiamo fatto». Lo scorso anno fu il rispetto della terra che ci ospita ed il riciclo, quest’anno si passa ad un tema ancor più attuale. Le iscrizioni sono già aperte e termineranno il 5 giugno. Il campo, invece, si svolgerà in via Vecchia Barletta 206 tutte le mattine dal lunedì al venerdì e quest’anno c’è la novità dell’apertura del progetto anche ai più grandi sino a 13 anni. Per informazioni ed iscrizioni è possibile rivolgersi presso Casa della Misericordia di viale Istria 16 (nei pressi dell’Ospedale “Bonomo”) o contattando lo 0883554453.