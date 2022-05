20 voti a favore e 5 contrari: dopo 9 ore di consiglio comunale, divenuto praticamente monotematico, è stato approvato il nuovo regolamento della zona Pip. Una delibera per cui c’è stata ampia discussione con una seduta terminata oltre le 3 di notte. Diversi anche gli emendamenti per un nuovo regolamento che, nelle intenzioni dell’ente comunale, dovrebbe sveltire le pratiche di concessione delle aree per completare l’intera zona con altri insediamenti produttivi non ancora realizzati.

«Un importante provvedimento voluto da questa maggioranza politica, per dare dignità e fiducia al tessuto imprenditoriale, puntando a snellire le procedure di assegnazione dei suoli» ha ribadito al termine il Sindaco Giovanna Bruno, «l’obiettivo è quello di dare alla nostra Comunità lo slancio necessario ad interpretare le reali esigenze del tempo storico ed economico che attraversiamo».