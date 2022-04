Brutto incidente questa mattina attorno alle 12.30 in via Canne della Battaglia, alla periferia di Andria nei pressi del Santuario della Madonna dei Miracoli. Un’auto, una Ford Fiesta, per cause ancora in fase d’accertamento si è ribaltata sulla sede stradale provocando il ferimento di quattro persone.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118 (Andria 2, Andria Mike e Barletta 1). Un ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale “Bonomo”, le sue condizioni sono gravi.