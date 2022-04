Come da tradizione, in tutte le piazze italiane, l’AIL è stata presente per la vendita delle uova di Pasqua al fine di raccogliere i fondi per promuove e sostenere la ricerca per la cura delle leucemie dei linfoma e dei mieloma.

Quest’anno si è arricchita di un’altra iniziativa a favore dei malati ematologici dell’Ucraina, facendosi carico di curare tutti i malati che non possono più continuare le cure nel loro Paese di origine, accogliendoli nelle strutture ospedaliere italiane.

L’assessore alla Persona, Dora Conversano, con il Presidente della Sezione di Andria, Vito Leonetti, oggi 12 aprile, presso la scuola Vaccina, alle ore 9.30, hanno consegnato a tutti i bambini ucraini accolti nella città e frequentanti le scuole locali, le uova di Pasqua, quale segno di vicinanza e di calore ai ragazzi ucraini presenti nelle comunità scolastiche.

«Il primo passo importante per tutti questi ragazzi è – spiega l’Ass. Conversano – sentirsi accolti e le scuole li stanno concretamente “abbracciando”. Il Dono dell’Ail è un segno concreto di quanto insieme si realizzano gesti importanti».