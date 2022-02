La pandemia di Covid sta rallentando la sua corsa in Puglia. Lo testimoniano tutti i principali indicatori relativi all’emergenza: contagi giornalieri, attuali positivi e ricoveri, con cifre in costante calo ormai da giorni. La conferma arriva anche dal bollettino epidemiologico della Regione che oggi, sabato 26 febbraio, segnala 3.315 nuovi casi, a fronte di 25.782 tamponi analizzati, con un tasso di positività pari al 12,8%.

Provincia più colpita è quella di Lecce con 896 contagi, seguita da Bari con 861, Foggia 546, Taranto 411, Brindisi 280 ed infine la Bat con 270 casi, ai quali si aggiungono quelli di 38 residenti fuori regione e 13 di provincia non ancora accertata. La somma dei contagi pugliesi, dall’inizio dell’emergenza, supera così quota 730mila. A pesare, sull’andamento della pandemia, è però il bilancio dei morti. 17 quelli registrati nelle ultime 24 ore e che fa salire il totale dei decessi a 7.636.

Sono buone invece le notizie che arrivano dal fronte sanitario: i ricoveri si confermano in lenta ma costante discesa, con 663 pazienti al momento in ospedale (-50 rispetto a ieri), di cui 624 in area non critica e 39 in terapia intensiva. Va giù anche il dato relativo alle persone attualmente positive, che sono complessivamente 80.908 (circa 1.500 in meno di un giorno fa). Parallelamente schizza verso l’alto il numero dei negativizzati, che oltrepassano la soglia dei 640mila. Sono quasi 5mila i pugliesi guariti dal virus nelle ultime 24 ore.