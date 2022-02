Da domani mattina porte chiuse sui luoghi di lavoro per tutti gli over 50 senza il Super Green Pass: entra in vigore anche in Puglia, tra meno di 24 ore, il nuovo decreto del Governo, firmato il 7 gennaio scorso, e contenente ulteriori misure di emergenza per contrastare la diffusione dei contagi da Covid-19.

Tra queste, l’obbligo per chi si reca al lavoro, di possedere la carta verde rafforzata, e cioè la certificazione ottenuta solo mediante vaccinazione oppure dopo la guarigione dal virus.

Dunque da domani non sarà più sufficiente per i lavoratori esibire il normale Green Pass, rilasciato anche con un semplice tampone negativo e valido 48 ore. Di fatto un obbligo vaccinale per gli over 50, che resterà in vigore, al momento, sino al 15 giugno, salvo proroghe dovute all’evolversi della pandemia.

Ad occuparsi dei controlli saranno sempre i datori di lavoro, come avveniva anche nel caso del Green Pass base, già obbligatorio dallo scorso 15 ottobre.

I lavoratori ultracinquantenni sprovvisti della carta verde rafforzata saranno considerati assenti ingiustificati, senza nessuna conseguenza disciplinare e conservando il posto di lavoro, sempre fino al 15 giugno 2022. Tuttavia non percepiranno lo stipendio.

Potranno essere sostituiti con il ricorso a contratti a termine, della durata di 10 giorni, rinnovabili più volte. Chi verrà sorpreso senza il Super Green Pass, rischia una multa che varia dai 600 ai 1.500 euro.

In base ai dati di un recente monitoraggio del Ministero della Salute, in Puglia sono circa 93mila gli over 50 non ancora vaccinati contro il Coronavirus. Tra questi, la fascia che conta più “No Vax” è quella che va dai 50 ai 59 anni.