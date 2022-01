«Ci preme avvisare la cittadinanza, soprattutto gli automobilisti, di una novità: a breve, anzi a brevissimo, sarà di nuovo in funzione l’auto della Polizia Municipale capace di rilevare infrazioni ed emettere multe grazie a un software installato sull’auto stessa». Sono le parole di Pasquale Colasuonno, Assessore alla Sicurezza della Città di Andria che rilancia l’azione repressiva alle violazioni del codice della strada da parte della Polizia Locale grazie ad uno strumento tecnologicamente avanzato come già avvenuto in passato.

«Ci preme dirlo perché la rimessa in funzione di questo sistema è un atto sgradevole, ma necessario per contenere le cattive abitudini di certi automobilisti, che rendono il traffico andriese estremamente disordinato e pericoloso – dice ancora Colasuonno – Non c’è alcuna volontà punitiva (altrimenti non ne avremmo dato notizia in anteprima) ma solo la necessità che l’attenzione di ciascun automobilista verso le regole del codice della strada sia più alta. Molto più alta. Molte situazioni sono obiettivamente inaccettabili e minano la sicurezza di tutti».