Dopo la lunga pausa anticiclonica e temperatura al di sopra della media stagionale, nel weekend torna il freddo in Puglia. La causa è da attribuire a una massa di aria gelida artica che investirà l’Europa orientale sfruttando un possente blocco delle miti correnti atlantiche.

L’ondata di gelo colpirà soprattutto i Balcani, la Grecia e la Turchia, mentre il sud Italia, Puglia compresa, verrà interessato solo marginalmente: ciò determinerà comunque un sensibile calo termico, forti venti di tramontana e un tempo più instabile con piogge sparse e qualche nevicata in collina.

Le temperature sino alla giornata di martedì saranno prettamente invernali con le minime che potranno scendere anche di due gradi sotto lo zero, soprattutto durante le ore notturne. Mentre le massime non supereranno i 7-8 gradi. Nelle zone più interne e in collina potrebbero esserci precipitazioni a carattere nevoso, ma comunque poco abbondanti. Da mercoledì la situazione dovrebbe migliorare con un lieve rialzo delle temperature, pur restando in un clima tipicamente invernale.