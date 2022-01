«Voleva essere una rivoluzione generazionale quella di nominare un assessore alle politiche giovanili (scusate, “al futuro”) da parte del sindaco Bruno, invece si è dimostrato solo uno specchietto per le allodole». Inizia così la nota di Gaetano Scamarcio, Generazione Catuma.

«Mancano idee, progettualità e visione del futuro da parte della giunta e dell’assessore in carica – continua il giovane esponente del centrodestra cittadino – ma la cosa più preoccupante è come vengono gestite le risorse messe a disposizione: sono stati infatti impegnati oltre 13.000€ per la 1a edizione del “Festival dei Giovani”, una tre giorni svoltasi a dicembre dello scorso anno, che non ha fatto grande notizia se non per quanto è costata alle casse del Comune, senza contare che quasi l’intera somma è stata destinata ad un’unica associazione!

Sembra dunque quantomeno dovuto un chiarimento di questa spesa, che onestamente non riusciamo a comprendere, da parte dell’Assessore Di Leo che farebbe più bella figura a chiedere scusa e a rimettere la sua delega al sindaco per manifesta incapacità gestionale. E chiariamo – conclude Scamarcio – parlo di incapacità perché non voglio credere si tratti di malafede».