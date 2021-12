Risultano ancora stazionarie e preoccupanti le condizioni di salute del conducente 85enne di una FIAT 127, che ieri mattina è rimasto coinvolto in un sinistro stradale sulla S.S. 170 dir. A per Castel del Monte in corrispondenza dell’intersezione con Via Coppe.

Intorno alle ore 08:15, la suddetta autovettura, per cause ancora in corso di accertamento, è pervenuta a collisione con un’autovettura MERCEDES Classe A condotta da un 70enne, rimasto illeso. L’anziano conducente, invece, ha riportato lesioni per le quali si sta delineando il trasferimento presso altra struttura ospedaliera specializzata. La prognosi non è stata ancora definita. Sul posto equipe sanitarie del 118 e Nucleo di Pronto Intervento della Polizia Locale.