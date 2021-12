«L’elezione di Gianluca Grumo al Consiglio Provinciale – ha dichiarato la Segretaria Cittadina della Lega Paola Albo – è frutto di una scelta che la segreteria cittadina del partito, unitamente ai vertici provinciali e regionali, ha costruito con pazienza e determinazione. Una decisione maturata sulla consapevolezza che il nuovo corso, impostato dalla segreteria regionale, dovesse inviare un segnale di unità ed inclusione sia all’interno del partito che di tutta la coalizione. Senza questo lavoro sinergico e certosino, non avremmo avuto un risultato così importante per la Lega e per l’intero centro-destra andriese. La lista di centro-destra alle elezioni provinciali, infatti, è stata la più suffragata grazie al fondamentale contributo dato da tutti i consiglieri andriesi che si sono presentati alle urne compatti».

La Segreteria cittadina della Lega, forte dell’elezione nell’Assise Provinciale del primo consigliere leghista ha dichiarato che «I successi elettorali che durano nel tempo si costruiscono con il dialogo e, mai come in questo caso, tutti i partiti e le liste civiche presenti in consiglio comunale hanno dimostrato di voler superare un periodo fatto di divisioni e contrasti per discutere sulle soluzioni da adottare per il futuro della nostra Città.

La Lega è presente e sarà protagonista di questa fase di ricostruzione, cresce nei numeri e nei consensi e da oggi vigilerà ed inciderà anche sulla gestione della Provincia».