291 nuovi casi su quasi 22 mila test effettuati e tre decessi registrati nelle ultime 24 ore. Sono questi i dati principali contenuti nell’ultimo bollettino epidemiologico pubblicato della Regione Puglia sulla pandemia da Covid-19. Numeri allineati a quelli dei giorni scorsi che mostrano una propagazione stabile del virus nella nostra regione con l’incidenza di nuovi casi ogni 100 mila abitanti che si attesta a 46 rispetto ai 155 registrati in tutta la nazione.

I casi delle ultimo bollettino sono così suddivisi: 93 nella provincia di Foggia, 72 in provincia di Bari, 69 in quella di Taranto, 43 in provincia di Lecce, 8 in quella di Brindisi e infine 5 nella Bat. Con i tre morti registrati quest’oggi sale a 6.892 il conto delle vittime dall’inizio della pandemia.

Resta stabile anche la situazione sul fronte ospedaliero. Sono 126 i pazienti ricoverati in area non critica, -5 rispetto alla giornata di ieri, mentre sono 20 le persone che lottano contro il virus nelle terapie intensive, registrando un -1 nelle ultime 24 ore. Sale anche se di poco il numero degli attualmente positivi che sono 4.355, complice un buon numero odierno di negativizzati che sono 183 per un totale di oltre 269 mila guariti. Numeri confortanti che al momento allontanano la possibilità di una quarta ondata di contagi.