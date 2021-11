E’ stato sicuramente uno dei momenti più belli ed emozionanti della serata. Sulle note di Sailing la voce di Daniela D’Ercole ha incantato il pubblico presente all’interno dell’Auditorium “Mons. Di Donna”, in un duetto indimenticabile con suo fratello Raffaele. Un pezzo capace di raccontare tutto il talento dall’artista andriese scomparsa l’11 novembre di 10 anni fa, a New York, a soli 32 anni, investita da un’auto. Una serata dedicata totalmente a lei, con il consueto appuntamento “Dany my Dear” che Raffaele D’Ercole, frontman dei SottoSuono, da sempre promuove in modo impeccabile cercando di riportare alla mente i ricordi più belli di sua sorella Daniela.

Tanti gli amici di Daniela che si sono alternati sul palco, coordinati dalla Raffaele D’Ercole e i Sottosuono, band che ha fatto da tappeto a tutta serata. Momenti emozionanti anche quando sul palco è salito il papà di Daniela, Saverio D’Ercole, con la sua voce.

Prima dell’apertura del sipario, uno spazio per giovani artisti locali, fra talenti già pronti a spiccare il volo e chi semplicemente sta provando a rincorrere il proprio sogno, esattamente come ha fatto Daniela. Una vita l’ha dedicata con passione al raggiungimento di traguardi inimmaginabili, gli stessi che aveva raggiunto. Da qui un insegnamento per tutti i giovani a credere nelle proprie capacità. Il coinvolgimento è stato notevole.

“Dani my Dear” è stato tutto questo. Riprendendo le parole di Raffaele, “una serata pensata come una candela che brucia al contrario, una fine che ritorna all’inizio”. Perché Daniela sul quel palco c’era, la sua voce continua ancora risuonare nel tempo, per sempre.

Il servizio.