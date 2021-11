Strade e asfalti, parole che solo a pronunciarle ad Andria aprono al dibattito vivace tra cittadini e classe politica. Alcuni giorni fa l’Amministrazione comunale ha messo in campo degli interventi di “rattoppo” per arginare alcuni dei tratti più danneggiati della viabilità andriese, ma è evidente che ancora non basta. Presto la città federiciana avrà a disposizione oltre 2 milioni di euro dalla Regione Puglia per il rifacimento delle arterie cittadine, nell’ambito del progetto Strada per Strada, ma non tutte potranno essere rimesse in sesto ed è per questo che il Partito Democratico ha lanciato un sondaggio (vedi link) per chiedere ai cittadini su quali strade intervenire concentrando il finanziamento. Un’iniziativa che punta anche a ristabilire il dialogo con la cittadinanza.

Un sondaggio che garantisce l’anonimato e chiama i cittadini alla partecipazione attiva. I risultati saranno presentati nel corso di una conferenza stampa da parte del PD fra una decina di giorni. Intanto gli andriesi potranno dare la propria opinione su dove intervenire con maggior urgenza. E questa volta non si tratterà di semplici rattoppi.

«L’invito – sottolinea il consigliere comunale Dem Mirko Malcangi – è quello di partecipare con serietà e consapevolezza al sondaggio».

