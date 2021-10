La Fidelis Andria comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il difensore classe ’90 Francesco Fontana. A Francesco non può che andare tutto il ringraziamento sincero della dirigenza biancazzurra per quanto fatto in questo anno e mezzo ad Andria, non solo dal punto di vista strettamente calcistico ma anche umano. Tutta la famiglia Fidelis augura a Fontana le migliori fortune per il suo futuro professionale.