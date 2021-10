Come di tradizione, anche quest’anno, arriva l’evento natalizio più atteso dai più piccoli: La Casa di Babbo Natale con i suoi Elfi 2021, ideato ed organizzato dall’art director Sabino Matera. A partire da sabato 27 novembre e fino a giovedì 6 gennaio 2022, nell’antica masseria Lombardi, in via Antonio Da Villa, ad Andria, Babbo Natale vi attenderà a braccia aperte; sarà un vero e proprio viaggio di scoperta, incredibile, fantastica, sorprendente. Sgranate gli occhi, il Natale come non lo avete mai visto! Il vero mondo di Babbo Natale, nel vero spirito che lo anima e fa sognare milioni e milioni di bambini e adulti in tutto il mondo. E poi incontri speciali, magie e le mille sorprese del periodo più bello dell’anno.

VIVI QUESTA MAGIA

L’età per accedere è simpaticamente da 0 a 1000 anni, l’importante è il desiderio di vivere la magia del Natale in questa enorme e suggestiva masseria ottocentesca ornata di addobbi e decorazioni natalizie, con Babbo Natale pronto ad ascoltare tutti i vostri desideri. All’ingresso della dimora vi accoglieranno simpatici elfi che, tra melodie natalizie e giochi di luci, vi omaggeranno con dei favolosi gadget natalizi.

COME ARRIVARE ALLA CASA DI BABBO NATALE

La Casa di Babbo Natale è situata alle porte della città federiciana, esattamente nella zona di via Bisceglie: in un punto strategico per chi proviene dai paesi viciniori. Si raggiunge senza alcun problema ed è ben collegata. Inoltre dispone di un ampio parcheggio per auto e pullman.

PROGRAMMA DELLA CASA DI BABBO NATALE

– Il 27 novembre alle ore 16:30 e con apertura alle ore 17:00 inaugurazione della Casa di Babbo Natale. Il babbo più amato dai bambini prenderà il suo posto sul trono, pronto ad accogliervi nella sua dimora.

– Dal lunedì al venerdì dalle ore 17:00 alle ore 21:30

sabato dalle ore 17:00 alle ore 22:30

domenica dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle 22:30;

– La Vigilia di Natale orario continuato dalle ore 10:00 alle ore 19:30;

– Natale e Santo Stefano dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 22:30

31 dicembre chiuso;

– 1° gennaio dalle ore 17:00 alle ore 21:30;

– 6 gennaio 2022 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 22:30

INFO E COSTO BIGLIETTI

Il costo del biglietto è di 4 euro. Ingresso gratuito per i bambini al di sotto dei due anni.

Si invitano i visitatori a conservare il proprio biglietto valido per partecipare alla lotteria solidale del 6 gennaio 2022. Inoltre è possibile acquistare i biglietti d’ingresso in anticipo, contattando direttamente l’organizzatore dell’evento natalizio.

INFO SICUREZZA COVID

Sulla base delle attuali norme in vigore circa la prevenzione e gestione del periodo Covid-19, informiamo il pubblico che possono programmare la loro visita in totale sicurezza. Di seguito, le informazioni necessarie a rendere la visita sicura e l’elenco di tutte le misure di sicurezza attuate:

– I visitatori dovranno munirsi di mascherina e Green Pass;

– Saranno sottoposti al rilievo della temperatura corporea;

– Potranno usufruire di sistemi per l’igiene delle mani con idonee soluzioni idroalcoliche dislocate e disponibili prima di entrare e durante il percorso;

– L’entrata sarà scaglionata e controllata dagli operatori del movimento giovanile della Misericordia, “Gemme”.

Consultando la pagina Fb ed Instagram de “La casa di Babbo Natale – Andria” resterete, costantemente, aggiornati sull’evento natalizio più atteso dell’anno. Una parte del ricavato sarà devoluto, inoltre, alla Confraternita Misericordia di Andria.