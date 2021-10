Nella giornata di ieri è stato accertato un caso di positività al Covid in una classe dell’istituto “Cafaro” di Andria. Come da protocollo la dirigente ha disposto, da mercoledì 20 ottobre e fino a lunedì 25 ottobre, la sospensione delle attività didattiche in presenza per due classi, con la contestuale attivazione della Didattica Digitale Integrata.

In questo lasso di tempo tutti gli alunni dovranno eseguire presso gli uffici del Dipartimento di prevenzione un tampone molecolare per prevenire focolai. Nonostante un calo netto dei contagi in città continuano a registrarsi alcune criticità negli istituti scolastici.