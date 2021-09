L’appello del centrosinistra andriese all’amministrazione provinciale:

«Nel territorio di Andria c’è una strada che rende possibile l’accesso e collega molte, ma molte, strutture ricettive ed enogastronomiche che costituiscono una delle leve migliori per lo sviluppo economico. Senza colare un chilo di cemento in più, senza divorare un metro quadro di territorio in più perché tutto quello che serve lo abbiamo già: è la strada provinciale che da Montegrosso porta a Minervino e Castel Del Monte.

Parliamo dell’accesso alla Murgia e al cuore del nostro territorio: Su quella direttrice operano alcuni tra i campioni locali della gastronomia, della ricettività e della agricoltura di qualità. Eppure il progetto della strada provinciale Andria-Canosa, partorito dalla amministrazione Ventola di centrodestra, attualmente in corso di realizzazione, chiude quell’accesso, senza nessuna alternativa, e taglia fuori la parte migliore e più incontaminata del territorio dai flussi di mobilità e di turismo dolce.

Invece paradossalmente c’è una strada del tutto inutile, dal costo di 30 milioni di euro, che divora terreni agricoli pregiati, e che il Consiglio Comunale di Andria ha deciso che non deve farsi: la cosiddetta nuova tangenziale di Andria, che invece la Amministrazione provinciale intende realizzare ugualmente. Una gestione amministrativa più oculata avrebbe permesso di rettificare quei progetti del centrodestra che si palesano così incoerenti con le esigenze del territorio. Per questo chiediamo a Regione e Amministrazione Provinciale di sospendere i lavori che pregiudicano l’accesso a Montegrosso e alla Murgia, e nel frattempo definire insieme al Comune le soluzioni possibili. Lo sviluppo sostenibile della nostra terra è possibile se i protagonisti, sociali ed istituzionali, lavorano insieme. Andria intende far valere la propria voce».