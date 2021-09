Un violento scontro, tra un furgone e un’auto, si è verificato alle ore 8 circa su Via Parigi all’incrocio con Via Berna. Molti residenti della zona, nell’ultima giornata festiva della silente festa patronale, sono stati svegliati dal “botto” dell’impatto tra i veicoli e di quello dell’auto contro il muro del fabbricato invece che dai tradizionali fuochi pirotecnici.

Probabilmente la causa dell’incidente è da ricercarsi nella mancata precedenza ma anche nella tenuta di una velocità eccessiva in centro urbano e, quindi, di comportamenti assolutamente imprudenti da parte dei conducenti coinvolti. Solo l’orario mattutino in una giornata festiva ha evitato il coinvolgimento di pedoni nel sinistro stradale su strade solitamente frequentate da gente a piedi a quell’ora. Ed oggi di è tenuto il mercato settimanale nelle immediate vicinanze. L’auto, condotta da un uomo 85enne, è stata scaraventata sul marciapiede contro il muro di un fabbricato.

L’anziano conducente è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in codice rosso per dinamica presso il Pronto soccorso dell’Ospedale “L. Bonomo” di Andria dove risulta ancora sottoposto a cure mediche. Le sue condizioni, tuttavia, non dovrebbero destare preoccupazione. Praticamente illeso il giovane conducente del furgone. Sul posto, per i rilievi e le indagini del caso, sono intervenuti gli agenti del Nucleo di Pronto Intervento e Infortunistica Stradale del Comando di Polizia Locale.