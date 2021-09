Scende il numero dei ricoveri così come quello delle persone attualmente positive e per la prima volta, dopo diversi giorni, il virus non fa registrare ulteriori vittime. Situazione in deciso miglioramento in Puglia relativamente all’emergenza Covid. La conferma arriva dal consueto bollettino epidemiologico regionale che segnala nella giornata di oggi, giovedì 9 settembre, 178 nuovi casi accertati, a fronte di oltre 14.200 tamponi analizzati, con un tasso di positività pari all’1,25%.

Provincia più colpita, secondo i dati odierni, è quella di Lecce dove si contano 61 nuovi contagi. Seconda la Bat con 34 casi, seguita da Bari con 33, Foggia 24, Taranto 17 e Brindisi 8 ai quali va aggiunta la positività di un residente fuori regionale.

Il totale dei casi di Coronavirus, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, sale così a 265.445, mentre quello dei decessi resta fermo a 6.734.

Buone notizie sul fronte ospedaliero: i pazienti Covid ricoverati nella regione scendono a quota 230. Di questi 205 si trovano in area non critica e 25 in Terapia Intensiva.

Migliora anche il dato riferito alle persone attualmente positive, che sono in tutto 3.854,124 in meno rispetto ad un giorno fa. Parallelamente si assiste ad un aumento dei negativizzati, che raggiungono la cifra complessiva di 254.857. Sono più di 300 i pugliesi guariti dal Covid nelle ultime 24 ore.