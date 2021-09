Una esperienza sensoriale che punta a rappresentare una filosofia di vita mettendo in scena i suoi prodotti tipici, commestibili e non, a partire dal pane, l’alimento che è il grande protagonista della rappresentazione.

In una parola sola “Cumpanaggiu”, il titolo dello spettacolo in programma questa sera, al Festival Castel dei Mondi di Andria. Un lavoro della compagnia Cantieri Teatrali Koreja – Teatro Stabile d’Innovazione del Salento. Guidati da due aspiranti fornai-attori, una celebrante dei prodotti tipici salentini, una pedagogo fornaio in pensione e una traduttrice simultanea, gli spettatori vengono coinvolti attivamente in un percorso multisensoriale.

Un’emozione da vivere in cuffia, con le scene arricchite dal video mapping che, di volta in volta, ricrea stanze e ambienti diversi. Lo spettacolo, inizialmente previsto a Palazzo Ducale, è stato spostato per il rischio pioggia, all’Officina San Domenico, nel doppio orario 19.30 – 21.15.

Ma il menù giornaliero della manifestazione prevede anche una serata all’insegna dell’opera, con la rappresentazione de “La Bohème” di Giacomo Puccini, spettacolo organizzato dalla Camerata delle Arti di Matera in collaborazione con Palazzo delle Arti Beltrani-Trani e il Festival Castel dei Mondi. Con la regia di Gianpiero Francese e la direzione artistica di Francesco Zingariello, il capolavoro pucciniano prende vita sul palco grazie ai 4 personaggi principali dell’opera e al pianista Piero Cassano, il tutto accompagnato dalla meravigliosa voce narrante del soprano Katia Ricciarelli.

Appuntamento alle 21.30 nella Cattedrale di Trani.